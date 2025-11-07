Под Ярославлем сгорел склад пиломатериалов

В деревне Глебовское Ярославского округа произошел пожар на складе пиломатериалов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Сигнал о пожаре поступил в 18:41 6 ноября. В операции по тушению участвовали 25 огнеборцев и четыре единицы техники. Пожар ликвидировали в 00:35 7 ноября.

Огонь уничтожил склад площадью 190 кв. м, два строительных вагончика по 11 кв. м каждый и пристройку площадью 35 кв. м. Также повреждена кабина лесовоза площадью 3 кв. м. Люди не пострадали.

Антон Голицын