В Перми соберутся инвесторы и руководители российских технологических стартапов

14 ноября в Перми откроется II Всероссийский форум по развитию технологического предпринимательства и демодень акселератора «Большая разведка». Мероприятие, которое пройдет в технопарке Morion Digital, соберет инвесторов и создателей стартапов из 21 региона России. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Форум будет включать в себя панельные дискуссии, инвестиционные сессии и круглые столы, посвященные современным вопросам технологического предпринимательства. Участники обсудят тренды развития инновационной экосистемы, роль высших учебных заведений в развитии технологического бизнеса, взаимодействия науки, малого технологического бизнеса и институтов развития для научно-технологического прогресса России. В числе экспертов и спикеров — представители органов власти, ведущих технологических платформ, крупных промышленных и ИТкомпаний, руководители вузов и инновационных центров.

На форуме состоится также итоговый демодень акселератора «Большая разведка 2025». Он соберет 70 команд, которые в течение двух месяцев участвовали в акселерационной программе. Оценивать их разработки будут эксперты из сферы бизнеса, инновационной инфраструктуры, инвестиционных фондов и институтов развития. Лучшие проекты по четырем технологическим направлениям: Agro & MedTech, TechNet, IT&Robotics и Mining & Chemical смогут представить свои решения и продукты экспертам.

«Акселератор “Большая разведка” — это программа поддержки инновационных проектов и технологического предпринимательства, которая объединяет корпорации, стартапы, органы власти и институты развития. Проект проводится с 2010 года, и за это время стал ключевым региональным центром компетенций в области технологического предпринимательства. За 15 лет выпускниками программы стали почти 5 тыс. стартапов, многие из которых стали значимыми на федеральном уровне. Среди них ООО “Промобот” — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России и Восточной Европе, ООО “Юникорн” (Ujin) — разработчик платформы для умных зданий и домов, ООО “Ф2 Инновации” — производитель промышленных 3D-принтеров, ООО “Траффик Дэйта” (TrafficData) — разработчик ПО для интеллектуальных транспортных систем»,— рассказал руководитель акселератора Владимир Постников.

Завершится форум церемонией награждения. В этом году победители конкурса-акселератора получат призы от партнеров, гранты от правительства Пермского края и возможность привлечения инвестиций от фондов и частных инвесторов.

«Агентство инвестиционного развития уже второй год подряд поддерживает форум по технологическому предпринимательству,— заявил руководитель Агентства инвестиционного развития Пермского края Владимир Верюжский.— Совместная работа помогает проектам развиваться и находить новых партнеров среди промышленных предприятий региона. На форуме, помимо финала акселератора “Большая разведка”, состоится презентация проектов специализированного акселератора НТИ “Акселератор МТК”, который впервые запущен в Пермском крае в 2025 году. Все краевые мероприятия показывают системный подход к отбору и поддержке технологических компаний с высоким потенциалом».

