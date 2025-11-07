Основательницу академии акробатики осудили после травмы ребенка

Свердловский районный суд города Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней пермячки. Она признана виновной по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как установлено судом, в 2024 году на занятии по воздушной акробатике несовершеннолетней получена травма в виде закрытого перелома лучевой кости со смещением, которая квалифицирована как вред здоровью средней тяжести, произошедшая вследствие ненадлежащей организации тренировочного процесса.

Виновной назначено наказание в виде штрафа, также она лишена на 2,5 года права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг несовершеннолетним. По иску прокурора была также взыскана компенсация морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.

По данным сайта Свердловского районного суда, в этом году было рассмотрено только одно дело, предусмотренное ч. 1 ст. 238 УК РФ, приговор был вынесен в отношении Ольги Камаловой. В открытых источниках госпожа Камалова упоминается как основательница «Академии спорта и воздушной акробатики» в Перми. Этот спортивный центр специализируется на обучении воздушной акробатике, гимнастике и другим дисциплинам. Организация работает с 2013 года.