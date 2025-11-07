К работе с трудными подростками в Башкирии привлекут волонтеров-наставников

Депутаты Курултая Башкирии приняли в первом чтении законопроект о введении новой системы наставничества в системе профилактики безнадзорности, в рамках которой к работе с трудными подростками будут привлекать волонтеров-наставников. Изменения внесут в закон республики «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав в Республике Башкортостан», отмечает пресс-служба регионального парламента.

Председатель Курултая Константин Толкачев пояснил, что сторонние организации и волонтеров могут привлекать к работе с трудными подростками только по специальному поручению уполномоченных служб.

По его мнению, принятие законопроекта поможет развить институт наставничества и сделать систему более гибкой и эффективной. Наставники будут работать с подростками добровольно, без дополнительных разрешений от госорганов. Родители состоящего на учете в КДН ребенка смогут сами выбирать подходящего наставника.

Майя Иванова