В Янаульском районе продлили полномочия главы администрации

Депутаты совета Янаульского района проголосовали за переназначение 57-летнего Салавата Гильмиева на пост главы администрации. Его полномочия продлятся три года.

По данным пресс-службы Совета муниципальных образований Башкирии, на должность претендовали три кандидата.

Салават Гильмиев впервые возглавил администрацию в октябре 2023 года. В муниципалитете он работает с 2009 года, когда стал первым заместителем главы администрации. До этого работал в жилищно-коммунальной сфере.

Идэль Гумеров