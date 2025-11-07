Уфимка обвиняется в жестоком обращении с ребенком

Следственный отдел по Калининскому району Уфы завершил расследование уголовного дела 25-летней жительницы Уфы, обвиняемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ).

Следствие установило, что фигурантка уголовного дела в июле 2023 года оформила опекунство над своим сводным братом 2013 года рождения. С ноября 2024 года по июнь этого года она позволяла своему сожителю избивать ее брата, применять к нему физическое и психическое насилие. Следователь узнал об этом при опросе членов семьи потерпевшего во время проверки по другому сообщению о преступлении.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в Калининский районный суд. Материалы уголовного дела в отношении сожителя выделили в отдельное производство.

Следователь внес представление в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Майя Иванова