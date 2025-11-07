Форум «Россия — Спортивная держава» в Самаре собрал более 5 тысяч участников

В Самаре завершился XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» (РСД-2025), собравший более 5 тыс. участников из 58 стран и территорий. Мероприятие проходило с 5 по 7 ноября 2025 года под девизом «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе», что отражает стремление к международному сотрудничеству и развитию спорта.

Форум привлек внимание спортивных федераций, министерств, спортивных организаций и клубов, а также спортсменов. В рамках мероприятия прошли десятки деловых встреч, посвященных сотрудничеству и развитию детско-юношеского спорта. Особое внимание уделили обмену опытом и внедрению инноваций.

Антон Кобяков, советник президента России и секретарь оргкомитета РСД-2025, отметил, что участники обсудили стратегии укрепления спортивных связей между странами и повышения доступности массового спорта.

Андрей Сазонов