Жителя Энгельса будут судить за передачу взяток преподавателю института

Энгельсский районный суд Саратовской области рассмотрит в отношении 36-летнего местного жителя уголовное дело о коммерческом подкупе (п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как утверждает следствие, с 23 декабря 2022 года по 27 января 2025 года фигурант передал 62-летнему бывшему начальнику учебно-методического отдела и по совместительству старшему преподавателю Поволжского кооперативного института более 115 тыс. руб. Последний получил деньги путем безналичного перевода. За денежные средства он указывал в экзаменационной ведомости и зачетках студентов, что те якобы сдавали учебные дисциплины.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Саратовской области. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов