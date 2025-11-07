В октябре продали более 630 машин новой модели Lada Iskra

За октябрь в России продали 637 единиц новой модели «АвтоВАЗа» Lada Iskra. Всего с начала продаж в конце июля было зарегистрировано 765 экземпляров, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, продажи Lada Iskra «ощутимо ускорились».

«Первые три месяца регистрация "Искра" измерялась штучно. Так что октябрь можно считать первым полноценным месяцем продаж»,— написал господин Целиков в Telegram-канале. По его данным, 76% автомобилей продали физлицам.

По данным «Автостата», в июле было продано 21 экземпляр Lada Iskra, в августе — 13 автомобилей, в сентябре — 94 автомобиля. Lada Iskra — новое семейство автомобилей компактного класса «В». Ее разработали в «АвтоВАЗ» для того, чтобы занять нишу между популярными моделями Granta и Vesta.