В Челябинской области депутата осудили за кражу топлива на 18 млн рублей

В Челябинской области суд признал члена собрания депутатов Сосновского района Павла Ленка и четырех местных жителей виновными в крупной краже топлива из магистрального нефтепровода. Каждому из них назначено три года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служб регионального управления СК РФ.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Суд установил, что в 2023-2024 годах соучастники под руководством депутата сделали врезку на участке магистрального нефтепровода Уфа — Петропавловск в Сосновском районе и похитили более 365 т дизельного топлива. Его стоимость оценивается в 18 млн руб.

Суд удовлетворил требования о взыскании с фигурантов 16 млн руб. ущерба. Часть суммы участники группы возместили ранее.

Ольга Воробьева