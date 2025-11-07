E1.ru: «Уралвагонзавод» планирует уволить 10% сотрудников к началу 2026 года

Руководство «Уралвагонзавода» намерено до февраля 2026 года провести оптимизацию, сократив 10% штата. Об этом пишет E1.ru со ссылкой на приказ исполнительного директора предприятия. На заводе изданию подтвердили сведения о некоторых изменениях, но не уточнили, сколько человек планируют уволить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Произвести оптимизацию численности центров, служб, управлений, институтов, отделов общества», — цитирует E1.ru оказавшийся в распоряжении редакции документ. Издание добавляет, что сотрудники опасаются более масштабных сокращений. По словам работников, в большинстве подразделений могут сократить до половины штата.

На заводе заявили, что в составе концерна УВЗ госкорпорации Ростех предприятие «стабильно работает в режиме высокой интенсивности» над гособоронзаказом и, как и другие организации, «проводит реструктуризацию». В ответе «Уралвагонзавода» подчеркивается, что «все процедуры проходят строго в рамках трудового законодательства».