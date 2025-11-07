В Ставропольском крае запустили пять межсезонных автотуристических маршрутов

Новую сеть автомобильных маршрутных путей в Ставропольском крае утвердило региональное министерство туризма и оздоровительных курортов.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Система включает пять межсезонных маршрутов, призванных привлечь туристов в любое время года и разгрузить популярные места, а также поддержать малый бизнес региона. В частности, маршрут «Горизонты России» протянулся на 270 километров между Кисловодском и Ставрополем. Он объединяет 25 туристических объектов, 6 пунктов размещения и более 60 фотозон. Путь включает терренкуры Кисловодского национального парка, обзорные площадки Ессентуков и старинные храмы Минераловодского округа.

Маршрут «Родное Ставрополье» соединяет Кавминводы и краевой центр, давая возможность не только посетить курорты, но и ознакомиться с историей региона через музеи, небольшие усадьбы и архитектуру малых поселений. Культурно-исторический маршрут «Курорты, исцеляющие поэтов» предлагает посетить ключевые места Кавказских Минеральных Вод, связанные с именами Лермонтова и других классиков русской литературы, включая места дуэли поэта и памятники литературным героям.

В дорожной инфраструктуре маршрутов предусмотрены современные автозаправки и электрозарядные станции, а проекты получили одобрение Министерства экономического развития РФ и размещены на национальном туристическом портале «Путешествуем.рф». Как отметил министр туризма Андрей Толбатов, это первый шаг к тому, чтобы Ставрополье заняло лидирующие позиции в автомобильном туризме страны, предлагая многообразие культурного, природного и гастрономического потенциала края.

Станислав Маслаков