Средний доход казанских риелторов составил 100–200 тысяч рублей

Большинство казанских риелторов и ипотечных брокеров зарабатывают в среднем от 100 до 200 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщают РИА Новости.

При этом около 10% участников рынка получают свыше 300 тыс. руб., а 20% зарабатывают менее 100 тыс. руб. Около 40% специалистов по недвижимости в Казани сообщили о росте доходов в 2025 году.

В целом по России рост доходов отметили 48,8% опрошенных специалистов, чаще всего — в Москве, Башкортостане, Краснодарском крае и Екатеринбурге.

Анна Кайдалова