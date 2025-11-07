В Тамбовской области задержан подозреваемый в передаче сведений об участниках СВО

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области. Его подозревают в передаче украинскому блогеру, связанному с военной разведкой (ГУР), сведений о подразделениях вооруженных сил России, участвующих в спецоперации. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По версии следствия, задержанный добровольно начал переписку с украинским блогером. Во время общения он передал агенту ГУР информацию о месте нахождения российских военнослужащих. Также мужчина неоднократно переводил деньги на нужды одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций.

Возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК) и финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). По указанным статьям задержанному грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.