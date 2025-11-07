CNN: военнослужащие отравились неизвестным порошком на авиабазе США

На авиационной базе «Эндрюс» в штате Мэриленд, США, вскрыли неизвестный порошок. После этого госпитализировали несколько человек, находившихся рядом с веществом, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

В заявлении военной базы указано, что людей эвакуировали из самого здания и из прилегающего к нему постройки, территория оцеплена. Специалисты оперативного реагирования военной базы не угрозы обнаружили, уточняется в заявлении. Предварительный полевой тест на опасные вещества (HAZMAT) также не показал результатов. Отдельно следователи изучают политическую пропаганду, содержащуюся в посылке. Расследование продолжается.

5 ноября базу «Эндрюс» посещал президент США Дональд Трамп. Через нее часто проходят служебные командировки министров и других высокопоставленных лиц государства.