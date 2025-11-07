Медиана зарплаты в Удмуртии составила 70 тысяч рублей в октябре

Медиана предлагаемой зарплаты в Удмуртии составила 70 тыс. руб. в октябре, что на 1,4% выше по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных hh.ru. Ожидаемая зарплата соискателей за месяц выросла на 1,7% и составила 61 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На рынке труда региона сохраняется умеренная конкуренция: на одну вакансию приходится 5,9 резюме, что ниже общего показателя по Приволжскому округу на 1,3 пункта. В октябре работодатели открыли 10,2 тыс. вакансий, что составляет 6% от общего числа предложений в ПФО, и Удмуртия заняла седьмое место по объему спроса на кадры.

Наиболее востребованными профессиями стали разнорабочие (590 вакансий, или 6% от общего спроса) и водители (490 вакансий, или 5%). В пятерку также вошли менеджеры по продажам, операторы контактного центра и продавцы-консультанты.

Соискатели в октябре создали или обновили 60,6 тыс. резюме, при этом наибольший интерес проявляли к вакансиям менеджеров по продажам, администраторов и водителей.

Анастасия Лопатина