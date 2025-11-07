Волгоградка пойдет под суд за передачу карт для незаконных финансовых операций

В Волгограде суд рассмотрит в отношении 21-летней местной жительницы уголовное дело о передаче банковских карт для осуществления незаконных финансовых операций (ч. 3 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, 23 июля этого года фигурантка оформила на себя по просьбе незнакомого ей лица три банковские дебетовые карты, а на следующий день передала их ему за денежное вознаграждение. Тот с позволения девушки получил доступ к ее личному кабинету. В дальнейшем со счетов этих карт неизвестные лица пытались обналичить криптовалюту на сумму свыше 4 млн руб. Сделать этого им не удалось, так как правоохранители пресекли противоправную деятельность.

Фигурантка признала свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Жительнице Волгограда грозит до трех лет лишения свободы.

Павел Фролов