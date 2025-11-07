Управление здравоохранения Казани возглавит экс-главврач ЦРБ Рыбной Слободы

Новым руководителем управления здравоохранения Казани назначен Ильназ Ахмадиев, ранее возглавлявший Рыбно-Слободскую центральную районную больницу. Об этом сообщает «Татар-информ».

С официального сайта Управления здравоохранения города исчезло фото прежнего руководителя Владимира Филатова. Сообщается, что его место займет господин Ахмадиев — участник федерального проекта Минздрава России «Кадровая платформа организаторов здравоохранения».

В пресс-службе Минздрава Татарстана на запрос «Ъ Волга-Урал» не ответили.

Анна Кайдалова