В МУП «Пермгорэлектротранс» пока не определились с новым руководителем

В МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) сообщили «Ъ-Прикамье», что исполняющий обязанности директора еще не определен. «Работа учреждения продолжается в штатном режиме»,— уточнили в МУП.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что гендиректор ПГЭТ Александр Дробаха, возглавлявший предприятие с 2021 года, покидает должность. 7 ноября был его последний рабочий день.

МУП «Пермгорэлектротранс» обслуживает трамвайные и автобусные маршруты Перми. Выручка в 2024 году составила 1,885 млрд руб., чистый убыток — 139,3 млн руб.