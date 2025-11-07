Politico: Еврокомиссия внесет проект по кредиту Украине после согласия Бельгии

Еврокомиссия (ЕК) внесет законопроект о «репарационном кредите» Украине за счет замороженных российских активов, как только на условия союзников согласится Бельгия. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Как рассказал газете неназванный чиновник, тема кредита будет обсуждаться на всех уровнях, включая «самый высокий». В разработке проекта, по словам другого собеседника Politico, может поучаствовать и Европарламент (ЕП). При этом ЕП скорее замедлит законодательный процесс, уточняет издание, из-за чего Евросоюз (ЕС) может не успеть до апреля 2026 года выдать Украине кредит, и у той закончатся деньги.

Сегодня должны состояться переговоры представителей руководства Еврокомиссии и Бельгии по вопросу экспроприации замороженных российских активов. Еще одним вариантом финансирования Украины при несогласии Бельгии Politico называет использование средств из собственных бюджетов стран ЕС.