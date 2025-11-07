В Челябинск этапировали бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемезова

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова этапировали в СИЗО №7 Челябинска. Он находится под арестом до 15 ноября, сообщает „Ъ-Урал“ со ссылкой на адвоката Марию Кирилову.

По ее словам, следствие этапировали Олега Чемезова в Челябинск еще в ночь с 3 по 4 ноября «с целью оказания психологического давления, его изоляции от близких и защитников».

Олег Чемезов был отправлен под стражу 30 сентября по решению Верх-Исетского районного суда. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, став фигурантом уголовного дела о хищении более 1 млн руб. из бюджета Свердловской области. Ответчиками также являются бизнесмена Алексей Бобров, бывший топ-менеджер «Корпорации СТС» Татьяна Черных и экс-глава «Объединенной теплоснабжающей компании» Антон Боликов. Их также обвиняют в мошенничестве.

Уголовное дело было возбуждено вскоре после подачи Генпрокуратурой РФ иска об изъятии в доход государства группы уральских предприятий ЖКХ, входящих в холдинг «Корпорация СТС». В число его бенефициаров входили Артем Биков и Алексей Бобров. Надзорное ведомство доказало, что холдинг незаконно приватизировал принадлежавшее Свердловской области «Облкоммунэнерго». 10 октября заявление было удовлетворено. В собственность государства также перешли активы «Курганской ТЭЦ» и «УСТЭК-Челябинск».

Ольга Воробьева