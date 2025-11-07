В Ярославской области возбудили дело о невыплате зарплаты

В Переславле-Залесском возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам (ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Задержка выплат, по данным следствия, составила более двух месяцев. Установлено, что с мая по ноябрь 2025 года генеральный директор компании, производящей термопластик, не выплатил зарплату двум сотрудникам на сумму не менее 693 тыс. руб. Следствие считает, что у компании были средства для оплаты труда, но деньги тратились на другие нужды.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства дела и работают над возмещением ущерба пострадавшим.

Антон Голицын