Суд признал недействительным договор аренды теплосетей в Сылве

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры региона к ООО «Тепло-Сылва». Как сообщает надзорный орган, первая инстанция признала ничтожным договор аренды между обществом и комитетом имущественных отношений администрации муниципального округа. По данным прокуратуры, муниципалитет передал ООО «Тепло-Сылва» 6 тыс. пог. м теплосетей в аренду на территории поселка Сылва. Согласно законодательству, это можно сделать только в рамках концессионного соглашения. «Передача противоречит интересам муниципального образования, поскольку не предполагает мероприятий по их модернизации, что может повлечь возникновение аварийных ситуаций»,— сообщает надзорный орган.

ООО «Тепло-Сылва» зарегистрировано в 2022 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания занимается производством пара и горячей воды. Владельцем общества является Олег Ходылин. Выручка ООО от продажи в прошлом году составила 55,58 млн руб., чистый убыток — 1,132 млн руб.

Как следует из решения суда, ответчики с требованиям прокуратуры не согласились и указывали, что в данном случае договор аренды является юридически допустимой формой владения и пользования такими сетями. В итоге суд согласился с позицией надзорного органа, отдельно отметив, что спорный договор аренды не предполагает существенных вложений со стороны арендатора, не способствует развитию теплосетей, что нарушает интересы муниципального округа.