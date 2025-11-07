Северная Осетия получит 600 млн рублей на капремонт колледжей

Северной Осетии выделят около 600 млн руб. из федерального бюджета на капитальный ремонт колледжей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам господина Меняйло, средства направят на приведение в порядок учебных корпусов и общежитий, а также приобретение оборудования. Сейчас министерство образования и науки республики ведет составляет списки образовательных учреждений, включенных в программу модернизации. Кроме того, в Северной Осетии уже проводится капитальный ремонт школ, теперь началось обновление детских садов и среднеобразовательных образовательных учреждений.

Константин Соловьев