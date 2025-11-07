На подъезде к Ставрополю водитель иномарки сбил девушку и ребенка

Вечером 6 ноября на автодороге «Подъезд к городу Ставрополь» водитель Hyundai сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 28-летнюю девушку и двухлетнюю девочку, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

ДТП произошло около 22:20 при движении от федеральной трассы «Кавказ» в сторону хутора Демино. Пострадавшие с травмами госпитализированы в больницу Ставрополя.

Водитель, 53-летний житель Ставрополя, был трезв и не является злоумышленником в нарушении ПДД. Сейчас проводится проверка обстоятельств происшествия, уточняются детали.

Станислав Маслаков