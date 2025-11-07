УЗПМ поднялся на 50 позиций в рейтинге крупнейших компаний Урала

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущий российский производитель современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд» – занял 161-е место в рейтинге «Эксперт-Урал-400». За год предприятие поднялось в списке более чем на 50 строчек.

Ежегодный рейтинг, который составляет аналитический центр «Эксперт», включает четыреста крупнейших предприятий Урала и Западной Сибири. Места в нем распределяются на основе объема реализации продукции, выручки и других финансовых показателей компаний.

За 18 лет работы УЗПМ превратился из локального производителя в поставщика противогололедных материалов более чем для 50 регионов России. Предприятие входит в тридцатку крупнейших компаний Пермского края. В Краснокамске, где с момента основания работает производство УЗПМ, завод остается одним из ключевых работодателей города, обеспечивая стабильной занятостью сотни местных жителей.

Рост позиций в рейтинге во многом связан с расширением географии поставок и увеличением объемов производства. Продукция под маркой «Бионорд» сегодня используется от Калининграда до Владивостока, а разработка новых формул ведется совместно с профильными научными институтами. Это позволяет создавать составы для разных климатических условий – от относительно мягких зим Средней полосы до экстремальных морозов Сибири. Все материалы проходят обязательную сертификацию, не наносят вреда зеленым насаждениям и почве, безопасны для животных. Продукция завода входит в перечень ста лучших товаров России.

«Попадание в рейтинг и особенно движение вверх по его строчкам – это объективная оценка той работы, которую ведет коллектив предприятия. Мы не просто увеличиваем объемы, а постоянно работаем над качеством продукции, ищем новые технологические решения. Каждый регион предъявляет свои требования к противогололедным материалам, и наша задача – обеспечить безопасность дорожного движения в любых погодных условиях», – отмечает генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв.

Помимо производственной деятельности, предприятие поддерживает социальные инициативы в Пермском крае. В сезоне 2024/2025 года УЗПМ выступил партнером веломарафона «Велопритяжение», всероссийских соревнований по бадминтону для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, экологического фестиваля «Две вороны» и театрально-ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой». Поддержка спортивных, культурных и экологических инициатив является частью корпоративной стратегии завода, направленной на развитие Пермского края и создание в регионе благоприятных условий для жизни как собственных сотрудников предприятия, так и всех его жителей.

ООО «УЗПМ»