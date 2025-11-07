Краевой суд изучит законность ареста экс-депутата заксобрания

Апелляционную жалобу на арест бывшего депутата краевого заксобрания Константина Окунева рассмотрят 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Окунев

Фото: Максим Стругов. Константин Окунев

Фото: Максим Стругов.

Напомним, Константин Окунев был задержан в пермском аэропорту утром 29 октября. Днем ранее следственным подразделением УФСБ по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности).

30 октября Ленинский суд Перми избрал господину Окуневу меру пресечения в виде содержания под стражей, удовлетворив ходатайство следователя УФСБ. По версии следствия, экс-депутат опубликовал в своем телеграм-канале призывы к террористической деятельности. Сам господин Окунев это отрицает.