В Ставрополе водитель Лада Гранта устроил аварию с тремя пострадавшими

Вечером 6 ноября около 23:00 на улице Доваторцев в Ставрополе водитель 20-летней Лады Гранта не справился с управлением, наехал на бордюр, а затем врезался в дерево, сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В результате столкновения пострадали сам водитель и двое его пассажиров — 20 и 17 лет. Все трое доставлены в городскую больницу с травмами. По данным ГИБДД, юный водитель с двухлетним стажем за последний год привлекался к административной ответственности 16 раз за нарушения ПДД.

Обстоятельства аварии и причины потери контроля над автомобилем продолжают выяснять специалисты. Проверка по факту ДТП ведется, детали происшествия уточняются.

Станислав Маслаков