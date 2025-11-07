Пожарные эвакуировали из многоэтажки в Уфе 15 человек

Минувшей ночью в доме на проспекте Октября в Уфе загорелась электрощитовая на шестом этаже, что вызвало сильное задымление, сообщила пресс-служба управления МЧС по Башкирии. Прибывшие пожарные вывели из дома 15 человек, включая троих детей. Еще 25 жителей покинули здание самостоятельно.

Для безопасности жителей и снижения дыма была применена тактическая вентиляция. Пожар ликвидировали на площади 1 кв. м. Пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовали 21 человек и шесть единиц техники.

Причина возгорания выясняется.

Олег Вахитов