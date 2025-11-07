Китай принял на вооружение третий авианосец

Китай официально ввел в эксплуатацию третий авианосец «Фуцзянь». Торжественная церемония прошла в военном порту Санья, провинция Хайнань. В ней принял участие глава КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает центральное телевидение Китая (CCTV).

Авианосец «Фуцзянь» — третий авианосец военно-морских сил КНР. Он полностью построен и спроектирован в Китае. Корабль впервые оснащен электромагнитными катапультами нового поколения для запуска летательных аппаратов. С него уже в тестовом режиме запускали истребители J-15T и J-35, а авиационный комплекс радиообнаружения и наведения KJ-600. Издание South China Morning Post назвало его «самым современным» авианосцем в боевом арсенале Китая.

«Фуцзянь» спустили на воду в июне 2022 года. В 2024 году Китай провел его испытания для проверки надежности и устойчивости двигательной и электроэнергетической систем. В составе ВМС Китая есть два других авианосца: «Ляонин» и «Шаньдун». Первый КНР построила на базе купленного у Украины советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг». Второй авианосец Китай построил на базе «Ляонина».