Двух челябинцев будут судить за надругательство над гербом РФ

Следственный отдел по Центральному району Челябинска СУ СК России по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 20 и 21 года, обвиняемых в надругательстве над государственным гербом РФ (ст. 329 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, ночью 1 октября этого года в одном из клубов пьяные горожане, «демонстрируя пренебрежительное отношение к обществу и окружающим, с целью грубого оскорбления и издевательства над патриотическими чувствами граждан РФ», публично разорвали принадлежавший одному из них российский паспорт, кинули документ на пол, а затем выбросили фрагменты. Видеозапись с этими действиями появилась в социальных сетях.

По данным ГУ МВД России по региону, сами горожане объяснили свое поведение алкогольным опьянением. Выяснилось, что испорченный паспорт числился утерянным и был признан недействительным.

Личности фигурантов установили в кратчайшие сроки следователи СК, полицейские и сотрудники УФСБ России по региону. Уголовное дело направили в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска