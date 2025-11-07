Саратовца будут судить за покушение на мошенничество в размере 3,5 млн

Ленинский районный суд Саратова рассмотрит в отношении 22-летнего местного жителя уголовное дело о покушении на мошенничество в размере 3,5 млн руб. (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия фигурант вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью хищения денег у граждан. Вечером 10 мая этого года соучастник связался по телефону с 53-летней жительницей Саратова под видом сотрудника правоохранительных органов, ввел ее в заблуждение и убедил передать свои сбережения.

Саратовчанка поняла, что речь идет о мошенничестве, и обратилась в полицию. Фигуранта задержали при получении от нее 3,5 млн руб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов