Президенты Узбекистана и Туркмении выступали в Белом доме на русском языке

Президенты Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов на саммите «Центральная Азия + США» (С5+1) в Белом доме говорили на русском языке. На это обратило внимание «РИА Новости».

На переговорах с президентом США Дональдом Трампом также присутствовали пять президентов стран Центральной Азии. Государственные языки использовали руководители Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.

После господина Трампа выступал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он единственный из руководителей «пятерки» говорил на английском языке.

