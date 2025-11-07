Депутата Усолья-Сибирского отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Усольский горсуд отправил под домашний арест до 4 января 2026 года депутата думы Усолья-Сибирского (Иркутская область), директора ООО «Сервис-Инвест». Он обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) более чем на 59 млн руб. при исполнении контрактов по приобретению квартир для граждан из аварийного жилищного фонда, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах уточнили, что речь идет о Дмитрии Сухареве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, фигурант дела с 2023-го по 2024 год «предоставил заказчику заведомо ложные заключения кадастровых инженеров об объемах и видах выполненных работ». На основании этих документов, считают правоохранители, подрядчик получил аванс.

Впоследствии жилые дома не были сданы в установленный срок, после расторжения контрактов компания не стала возвращать аванс, а также оплачивать неустойку. Как писал «Ъ», о задержании Дмитрия Сухарева стало известно накануне.

Александра Стрелкова