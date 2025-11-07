В Волгограде администратор ресторана пойдет под суд за присвоение 1 млн выручки

Кировский районный суд Волгограда рассмотрит в отношении 33-летнего администратора ресторана уголовное дело о присвоении более 1 млн руб. выручки заведения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как утверждает следствие, в июле 2023 года фигурант начал работать администратором в одном из ресторанов Кировского района Волгограда. С августа по октябрь того же года он присвоил выручку заведения на сумму свыше 1 млн руб.

Фигурант частично признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. До вынесения решения он будет находиться под домашним арестом. Администратору грозит до 10 лет лишения свободы.

Павел Фролов