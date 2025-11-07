Два жителя Башкирии обвиняются в совершенном в 2011 году убийстве

Верховный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело двоих 42-летних жителей Стерлитамакского района, обвиняемых в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений (пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры республики и регионального управления СКР.

В марте 2011 года в полицию сообщили об исчезновении 23-летнего жителя Стерлитамакского района, который собирался купить автомобиль и имел при себе крупную сумму наличными. В то время установить местонахождение пропавшего и обстоятельств его исчезновения не удалось.

В 2024-2025 годах следователи-криминалисты СКР и оперативники МВД заново проанализировали материалы уголовного дела, повторно допросили очевидцев, установили новых свидетелей, провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате подозрение пало на знакомого пропавшего, который обещал помочь ему с покупкой автомобиля. Сначала он отрицал причастность к пропаже потерпевшего, но впоследствии указал местонахождение его тела.

Осенью 2024 года криминалисты обнаружили останки в указанном задержанным месте.

По версии следствия, в марте 2011 года обвиняемые пообещали своему знакомому помочь купить автомобиль, а на самом деле вывезли его в лес около села Косякова, где избили и забрали 73 тыс. руб.

Фигуранты уголовного дела не признали вину.

Майя Иванова