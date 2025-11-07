Жителя Прикамья будут судить за незаконный оборот черной икры

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте рыбной икры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в декабре 2023 года частный предприниматель, занимавшийся продажей рыбной продукции, принял в счет оплаты долга икру калуги и амурского осетра, расфасованную в тару весом от 100 до 500 г. Преступление было выявлено оперативниками УФСБ России по Пермскому краю. В ходе оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято свыше 62 г икры.

В ходе расследования проведена молекулярно-генетическая экспертиза. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по этой статье УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до двух лет и с ограничением свободы на срок до одного года.