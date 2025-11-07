В Орске возбуждено дело после несчастного случая на заводе металлоконструкций

Силовики расследуют инцидент на заводе в Орске, в результате которого здоровью работника был причинен тяжкий вред. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Происшествие случилось 31 октября 2025 года на заводе металлоконструкций на улице Металлистов. По версии следствия, во время производственных работ металлическое изделие упало на сотрудника, и он получил серьезные травмы.

Пострадавшего госпитализировали в больницу Орска. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Силовики намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за охрану труда.

Георгий Портнов