HS: в Балтийском море зафиксировали сигналы «кораблей-призраков» стран НАТО

В Балтийском море обнаружены многочисленные сигналы так называемых военных кораблей-призраков стран НАТО, которые в действительности были в других местах. Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat (HS) со ссылкой на данные отслеживания Marinettraffic и VesselFinder.

Cреди зафиксированных указаны корабли из Испании, Великобритании и Канады. По данным Marinettraffic, некоторые из них еще 30 октября находились в Средиземном море. Как уточняет HS, хотя один из кораблей в начале сентября направился из Сомали в Японию, сейчас он виден на карте Финского залива. Кроме военных кораблей, отражаются и грузовые суда, которые должны быть в Черном море.

Об инциденте также рассказали HS в финской погранслужбе и береговой охране. При этом, заверили собеседники издания, произошедшее никак не повлияло на их работу. По словам руководителя отдела морского наблюдения Traficom (Финского агентства транспорта и коммуникаций) Алекси Уттулы, причиной неполадок мог стать сбой в работе сервисов.