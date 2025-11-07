В Челнах на поставку битума для дорожных работ выделят 800 млн рублей

В Набережных Челнах закупят 26,5 тыс. тонн нефтяного дорожного битума марки БНД 70/100 на сумму 800 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Битум БНД 70/100 используется при строительстве и ремонте дорог для гидроизоляции дорожных покрытий, устранения трещин и швов, а также заделки выбоин и ям.

Цена за одну тонну составляет 30,2 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет собственных средств ООО «Предприятие автомобильных дорог».

Компания занимается строительством и содержанием автомобильных дорог и автомагистралей, обеспечивая надежную транспортную инфраструктуру и бесперебойное движение в Набережных Челнах.

Анна Кайдалова