Финансовые показатели бизнеса Башкирии уменьшили разрыв от прошлогодних значений

За девять месяцев этого года прибыли крупных и средних организаций Башкирии составили 111,7 млрд руб., что составляет 45,8% от показателей января-сентября прошлого года. Доля убыточных организаций выросла с 22,5% до 26,6%. Совокупный убыток нерентабельных предприятий увеличился с 19,7 млрд до 50,5 млрд руб., следует из отчета Башстата.

Лучший сальдированный результат статистика фиксирует в таких сферах, как оптовая и розничная торговля (33 млрд руб.), энергетика (20,3 млрд руб.), обрабатывающее производство (17,9 млрд руб.). Отрицательный баланс — в деятельности в области культуры, спорта, досуга и развлечений (убытки превышают прибыли на 13,1 млн руб.), в коммунальной сфере (101,6 млн руб.), в гостиничном бизнесе и общепите (604,8 млн руб.).

Месяцем ранее совокупный финансовый результат отставал от показателей января-августа 2024 года на 58,4%.

Идэль Гумеров