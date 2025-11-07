Огнеборцы ликвидировали пожар в девятиэтажке на Антонова в Пензе

Огнеборцы потушили пожар в жилом девятиэтажном доме на ул. Антонова в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Экстренным службам стало известно о пожаре в 16:29 накануне, 6 ноября. Прибывшие на место специалисты ликвидировали его, спасли одного человека и эвакуировали 25. Никто не пострадал.

В тушении огня были задействованы 22 сотрудника МЧС. При пожаре выгорела комната площадью 12 кв. м в квартире на шестом этаже и четыре балкона с шестого по девятый этаж. Дознаватели выясняют все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов