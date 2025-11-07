Прокуратура контролирует проверку по ДТП с пострадавшей девочкой в Астрахани

Прокуратура Ленинского района Астрахани контролирует проверку по факту ДТП с пострадавшим ребенком 2014 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла около 13:30 накануне, 6 ноября, на ул. Новороссийская Ленинского района. Там водитель автомобиля «ГАЗ» не уступил дорогу и сбил пешеходов, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавших увезли в медучреждение. Среди них девочка 2014 года рождения. Уполномоченные органы проводят проверку по данному факту.

Павел Фролов