Бастрыкин потребовал доложить о загрязнении реки Андийское Койсу в Дагестане

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с загрязнением реки Андийское Койсу в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Минприроды Дагестана

В социальных сетях жители Дагестана распространяют информацию о критическом состоянии реки. Длительное время в водоем сбрасывают мусор, который скапливается на несанкционированных свалках. Вода, которая поступает в ряд населенных пунктов, стала ядовитой и опасной для потребления.

Александр Бастрыкин отдал приказ и.о. руководителя Следственного управления СК России по Республике Дагестан Александру Супруну провести тщательную проверку по фактам грубых нарушений экологического законодательства. Центральный аппарат ведомства взял расследование на особый контроль.

Мария Хоперская