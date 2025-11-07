Жители Челябинской области сдали в банки монеты на 5,2 млн рублей

Во время очередной акции «Монетная неделя» жители Челябинской области сдали в банки 969 тыс. монет на сумму 5,2 млн руб. Общий вес мелочи составил 4,4 т, сообщает пресс-служба челябинского отделения Уральского управления Банка России.

Больше всего южноуральцы сдали монеты номиналом 10 руб. — 440 тыс. штук. На втором месте по количеству — монеты по 1 руб., 130 тыс. штук. Жители Челябинской области также вернули в оборот 129 тыс. монет номиналом девять копеек и еще 20 тыс. копеек.

Всероссийская акция «Монетная неделя» проходила с 22 сентября по 4 октября.

Ольга Воробьева