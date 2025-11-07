Объявлен тендер на второй этап обустройства острова Молокова в Красноярске

ГКУ «Туристический информационный центр Красноярского края» объявило тендер на проведение второго этапа по благоустройству территории острова Молокова. Стартовая цена контракта составила 205,2 млн руб., указывается на портале госзакупок. Средства будут выделены из бюджета региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит провести реакционные работы, в том числе с обустройством визит-центра. Срок сдачи — до 1 сентября 2026 года. Заявки на участие в торгах принимаются до 26 ноября.

В июне этого года был объявлен тендер на выполнение первого этапа проекта стоимостью 208,6 млн руб. В рамках него победитель торгов проложит освещение, беговые и велодорожки, музейную аллею с брусчаткой, обустроит газоны и дождевые сады, установит лавки, скамейки и прочее. Также предстоит очистить территорию от мусора, снести деревья и демонтировать существующие старые фонарные столбы. Работы необходимо завершить к сентябрю следующего года.

В феврале этого года компания «А2» выиграла торги на разработку этого проекта. Согласно концепции, на острове планируется построить музей на воде, посвященный гидроавиации и флоту, ресторан и гостиничный комплекс.

Александра Стрелкова