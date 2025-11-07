Больше трети готовых квартир в Челябинской области куплены без ипотеки

С января по октябрь 2025 года жители Челябинской области заключили 1,4 тыс. сделок на покупку готовых квартир за собственные средства. Это 36,3% от общего количества договоров на приобретение жилья на вторичном рынке, указано в исследовании сервиса «Домклик».

Средняя стоимость приобретенной без ипотеки квартиры составляет 3,7 млн руб. За год цена выросла на 5,7%. Медианная площадь жилья составляет 41,6 кв. м. При этом самая дорогая недвижимость, приобретенная без заемных средств, стоила около 28 млн руб., а самая дешевая — 430 тыс. руб.

В целом по России в этом год оформлено 200 тыс. сделок на покупку готовых квартир без привлечения ипотеки. В среднем по стране доля таких договоров достигает 60%. Как отмечают исследователи сервиса, основная причина роста количества подобных сделок — сравнительно высокая ставка по рыночным программам, что побуждает потенциальных покупателей обходиться без кредитных средств.

Виталина Ярховска