В Любиме завершили проект «Большое сердце маленького города»

В Любиме завершено благоустройство центральной площади по проекту «Большое сердце маленького города». Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Проект реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Работы охватили площадь в два гектара и включили создание многофункционального пространства с ротондой, спортивным кортом, детской площадкой и арт-объектами.

Перед началом благоустройства в Любиме была проведена подготовительная работа, включая замену коммуникаций и перенос высоковольтных линий. Главная входная группа выполнена в виде двух обручальных колец, что подчеркивает романтическую концепцию проекта.

«Сюда будут приходить семьями, здесь будут играть дети, проводиться праздники и фестивали, а зимой – работать каток»,— отметила заместитель министра строительства и ЖКХ Ярославской области Елена Дмитриевская.

По данным портала госзакупок, контракт на проектирование и выполнение работ на сумму 76,9 млн руб. был заключен в 2023 году с ООО «Альфа Про», работы должны были завершиться 30 ноября 2024 года. В конце 2024 года контракт был расторгнут по соглашению сторон. В начале 2025 года новый контракт был заключен с ООО «Скиф» на сумму 72,8 млн руб. Контракт пока находится на исполнении.

Антон Голицын