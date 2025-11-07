В Самаре программа капремонта может сорваться из-за невыполненных работ в Доме Ильиных

В Самаре прокуратура подала иск к региональному фонду капитального ремонта из-за задержки работ на памятнике архитектуры — Доме Ильиных. Судебное разбирательство начнется в ближайшее время. Контрольный орган требует завершить ремонтные работы, которые затягиваются уже два года. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Поводом для иска стала жалоба местного жителя на состояние дома №4 на улице Ленинградской. Проверка показала, что фасад здания до сих пор не отремонтирован, хотя работы должны были начаться в 2024 году.

Прокуратура требует от фонда капитального ремонта провести конкурс, выбрать подрядчика и заключить контракт. Надзорное ведомство отмечает, что дальнейшее затягивание приведет к срыву региональной программы капитального ремонта.

Георгий Портнов