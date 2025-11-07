В НПО «Искра» вновь меняется состав совета директоров

Совет директоров НПО «Искра» утвердил кандидатов в состав совета. Заседание совета директоров, на котором было принято соответствующее решение, состоялось 27 октября. Информация об этом опубликована в базе данных «СПАРК-Интерфакс». В число кандидатов в совет директоров не попали прежний гендиректор предприятия Сергей Юрасов и экс-руководитель двух предприятий — АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» и АО «ПЗ “Машиностроитель”» Андрей Горяев. Вместо них в состав совета предложены кандидатуры действующего гендиректора АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» и АО «ПЗ “Машиностроитель”» Александра Шафрановича и нового гендиректора НПО «Искра» Владимира Дудчака, назначенного на должность в октябре этого года. Решение об изменении состава совета директоров будет принято на внеочередном заседании общего собрания акционеров.

ПАО «НПО “Искра”» является преемником СКБ-172 (позднее — КБМаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. Предприятие выпускает продукцию для топливно-энергетического комплекса: газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции, компрессорное оборудование. С конца 2024 года ПАО входит в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение». В апреле этого года орган управления компанией полностью обновился: совет директоров покинули представители ГК «Роскосмос» и АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК). Вместо них в состав совета вошли директор АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”» Борис Обносов, руководитель управления внутреннего контроля корпорации Сергей Карпович, а также замруководителя корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Вадим Хромов.